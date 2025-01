Frauen prügeln sich in Styrumer Sporthalle

Am Rande eines Handballspiels in Mülheim-Styrum ist es am Wochenende zu handfestem Ärger gekommen. Am Samstag (25.1.) gerieten zu Beginn der Partie HSG Mülheim/Styrum gegen HSV Dümpten II zwei Frauen aneinander.

© Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services