Polizei Duisburg: Großeinsatz mit Hubschrauber

Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Er kreiste stundenlang an der Stadtgrenze Oberhausen / Duisburg. Zuerst hatte die Duisburger Polizei auf unsere Nachfrage irreführend von einer Vermisstensuche gesprochen. Mittlerweile steht fest, dass auch Spezialeinsatzkräfte unterwegs waren. Mit deren Unterstützung seien mehrere Personen kontrolliert worden. Nach Auskunft der Pressestelle seien drei von ihnen vorübergehend in Gewahrsam. Die Hintergründe der ganzen Geschichte sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, heißt es. Waffen sollen bei der Bedrohung nicht eingesetzt worden sein. Angeblich habe für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden.