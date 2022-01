Glatte Straßen sorgen bislang für vier Unfälle

Wegen der Glätte hat es an der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Tourainer Ring einen Auffahrunfall gegeben. Auf der Parsevalstraße ist ein Autofahrer beim Einparken in ein parkendes Auto gerutscht. Gleich zweimal hat es heute Morgen schon auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts an der Weseler Straße gescheppert. Laut Polizei war auch dort Glätte Schuld. Wer heute Morgen mit dem Auto unterwegs ist, sollte deswegen vorsichtig fahren. (Stand 9.20 Uhr)