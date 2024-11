MEG startet in Streusaison

Grundlage sind Wetterprognosen von einem spezialisierten Wetterdienst. Außerdem gibt es mittlerweile an sechs Stellen in der Stadt Glättemeldeanlagen. Sie sind an besonders kritischen Stellen montiert. Aus allen Stadtteilen laufen jetzt immer aktuelle Daten ein, heißt es. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können grundsätzlich in Bereitschaft versetzt werden. Dazu kommen 51 Leute als Reserve. 16 Streu- und Räumfahrzeuge kann die MEG zeitgleich auf die Straßen schicken. Die Salzvorräte sind laut MEG gut gefüllt. Es gebe 2.500 Tonnen Streusalz und 42 Kubikmeter Sole. Die MEG informiert über aktuelle Einsätze auf ihrer Homepage. Über die App soll es bei Bedarf tagesaktuell Pushnachrichten geben.