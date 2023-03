Glasfaserausbau in Mülheim schreitet voran

Profitieren davon könnten bis zu 100 Firmen. Unabhängig davon laufen bei uns in der Stadt auch weitere Arbeiten, Unternehmen, Schulen und Privatleute ans Glasfasernetz anzuschließen und damit deutlich höhere Geschwindigkeiten im Internet zu erreichen. So plant die medl insgsesamt 145 Kilometer Glasfaser quer durch die Stadt zu verlegen. Auch die Telekom war schon und ist noch in dem Bereich aktiv. So werden gerade 12.000 Haushalte im südlichen Stadtzentrum angeschlossen.