Weiterer Glasfaseranbieter will Anschlüsse legen

Bis zum 29. Februar können sich Haushalte kostenlos anschließen lassen. Danach kosten die Arbeiten rund 1.500 Euro, sagt das Unternehmen. Versprochen werden Geschwindigkeiten bis 1.000 Megabit pro Sekunde. Bei der Tarifwahl sollen die Kunden nicht an einen festen Anbieter gebunden sein. Zur Auswahl stünden mehrere Unternehmen. Infoveranstaltungen laufen am 9. und 16. November. Auch andere Anbieter sind derzeit mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in Mülheim beschäftigt, darunter die medl und die Telekom.





Infoveranstaltung am 9. und 16 November ab 19 Uhr:

Clubheim Neunzehn25, Finkenkamp 125, 45472 Mülheim an der Ruhr