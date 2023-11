Neuer Partner bringt 70.000 Haushalten schnelleres Internet

Marc Buchholz hofft, dass durch den neuen regionalen Partner Tempo in den Galsfaserausbau für möglichst alle Stadtteile von Mülheim komme. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr losgehen. Die Verlegung von Glasfaser in die eigenen vier Wände ist kostenlos. Benötigt wird dafür nur die Zustimmung des Eigentümers, das Kabel bis ins Haus oder die Wohnung zu verlegen. Ruhrfibre ist ein reiner Infrastrukturbetreiber und bietet selbst keine Glasfasertarife an. Das heißt das Unternehmen baut nur die Datenautobahn und verlegt Leitungen bis zum Kunden. Telekommunikationsanbieter, sogenannte Internet Service Provider, können das Netz dann mieten und ihren Kunden darüber Glasfasertarife anbieten. So wie viele Mülheimer es von den Stromanbietern kennen: ein Kabel, viele Tarife. Interessierte Mülheimer können sich schon jetzt unter https://ruhrfibre-muelheim.de/ eintragen und werden dann automatisch benachrichtigt, sobald sie sich für einen kostenlosen Glasfaseranschluss registrieren können.