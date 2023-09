Glasfaserausbau für SWB-Wohnungen

Ziel ist, die SWB-Quartiere im Mülheimer Stadtgebiet nach und nach ans GigaGlasfasernetz der medl anzuschließen. Der Ausbau soll im nächsten Jahr starten, und zwar parallel links und rechts der Ruhr. Dabei sollen nicht nur die Gebäude angeschlossen werden. Ziel ist, die Kabel bis in jede Wohnung zu verlegen (FTTH). Das haben die Verantwortlichen heute (28.9.) bei einem Vorort-Termin an der Ritterstraße in Broich bekanntgegeben. Hier befindet sich ein Glasfaserknotenpunkt der medl. Die SWB freut sich, dass durch die Kooperation nicht nur die Mieter schnelleres Internet bekommen. Glasfaser erhöht den Wert der Immobilien und macht sie attraktiver für zukünftige Mieter, heißt es. Auch andere Immobilienbesitzer können sich hier für den medl-Glasfaserausbau vormerken lassen.