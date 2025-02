Gewerkschaft: Warnstreiks auch im Ruhrgebiet

Morgen ist Gladbeck betroffen, am Donnerstag sind Bochum und Herne dran. Dort will die Gewerkschaft ver.di das öffentliche Leben spürbar beeinflussen. Warnstreiks sind dort u.a. an Kitas, bei der Stadtverwaltung und der Müllabfuhr geplant. Auch in Bottrop soll es Aktionen geben. Ver.di fordert in der Tarifrunde mit Bund und Städten u.a. ein Plus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr.