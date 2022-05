Gewerkschaft rät zu genauem Blick auf Lohnzettel

Sie appelliert deshalb an die rund 1.700 Bau-Beschäftigten bei uns in der Stadt, einen genauen Blick auf den Lohnzettel zu werfen. Auf der April-Abrechnung muss das Lohn-Plus auftauchen, heißt es. Andernfalls sollten sich die Betroffenen an ihre Gewerkschaft wenden. Mit dem Mai-Lohn bekommen Zimmerleute, Betonbauer und Co. außerdem eine Einmalzahlung von 400 Euro. Auch darauf sollten die Beschäftigten achten. Die Gewerkschaft rät allen, die nur den gesetzlichen Mindestlohn beziehen, mit dem Chef zu sprechen oder einen anderen Arbeitgeber zu suchen. Gut bezahlte Jobs auf dem Bau gebe es genug.