Gewerkschaft beklagt Ausbildungsmisere im Gastrobereich

Ohne Ausbildung gibt es rund 890 Euro weniger. Für die Gewerkschaft NGG belegt das, dass eine Berufsausbildung der beste Schutz vor Niedriglöhnen ist. Fachkräfte würden insbesondere im Gastgewerbe gesucht. Genau hier brechen aber laut NGG immer noch zu viele Azubis ihre Ausbildung ab. Mögliche Gründe zeigen sich im aktuellen Ausbildungsreport des DGB. Gerade in Hotels, Restaurants, Bäckereien und Metzgereien gibt es demnach vergleichsweise hohen Frust wegen langer Arbeitszeiten, fehlenden Ausbildern und Klagen über Aufgaben, die mit der Ausbildung gar nichts zu tun haben. Das Fazit der Gewerkschaft NGG steht fest: Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels könnten Unternehmen es sich nicht erlauben, Berufsstarter so zu verprellen.