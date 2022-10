Gewaltige Spendenbereitschaft nach A40-Drama

Bei einer privaten Kampagne sind bislang (26.10.) mehr als 260.000 Euro zusammengekommen. Das Schicksal der Familie, deren Vater und Ehemann so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, bewegt viele Menschen. Der 35-Jährige Bochumer hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder. Auch die Polizeistiftung David + Goliath hat nach dem Unfall sofort reagiert und eine Soforthilfe überwiesen. Über die Stiftung haben bislang außerdem fast 600 Menschen knapp 50.000 Euro gespendet. Vergangenen Freitag (21.10.) hatte eine Frau offenbar absichtlich auf der A40 gewendet und war in den Gegenverkehr gerast. Sie selbst und der Familienvater in dem anderen Wagen kamen ums Leben. Ein weiterer Autofahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus.