Gesundheitsamt gibt Entwarnung

Das Trinkwasser aus dem Wasserwerk in Styrum ist nicht gefährlich. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Der Versorger RWW hatte noch am späten Samstagabend bevor Chlor in das Trinkwasser geleitet wurde weitere Proben genommen und auch danach, Sonntag und gestern.

