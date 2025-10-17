Navigation

Gesundheitsamt bekommt Sonderpreis

Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 13:38

Das Mülheimer Gesundheitsamt ist für seine Vorsorge in den Schulen ausgezeichnet worden. Die Stadt im Rahmen des MSD Gesundheitspreises den Sonderpreis bekommen.

© MSD/ Wolfgang Scherzer

Honoriert wurde damit das Mülheimer Versorgungsprojekt "Impfcheck 7. Klassen" an den Schulen. Es soll Impf- und Versorgungslücken bei Kindern erkennen und schließen. Vergeben wird der Preis von dem biopharmazeutischen Unternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme). Der Sonderpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Stadt will das Preisgeld dafür verwenden, um weitere Gesundheitsprojekte in Mülheim auszubauen. 

Weitere Meldungen

Im Urlaub droht erhöhte Legionellengefahr

Lokalnachrichten In vielen Urlaubshotels lauert in diesem Jahr eine besondere Gefahr für die Gesundheit.

Soldaten helfen bei Corona-Tests

Lokalnachrichten Das Gesundheitsamt Mülheim wird jetzt von der Bundeswehr unterstützt. Drei Soldaten helfen im Diagnosezentrum des Amtes.

Arbeitspensum beim Gesundheitsamt

Lokalnachrichten Die Kontaktverfolgung durch das Mülheimer Gesundheitsamt funktioniert. Die letzten Tage gab es immer wieder Berichte von Städten und Kreisen, die damit nicht mehr hinterher kommen.

Ein Corona Test-Set liegt beim Gesundheitsamt auf einem Tisch.
skyline