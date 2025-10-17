Gesundheitsamt bekommt Sonderpreis
Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 13:38
Das Mülheimer Gesundheitsamt ist für seine Vorsorge in den Schulen ausgezeichnet worden. Die Stadt im Rahmen des MSD Gesundheitspreises den Sonderpreis bekommen.
Honoriert wurde damit das Mülheimer Versorgungsprojekt "Impfcheck 7. Klassen" an den Schulen. Es soll Impf- und Versorgungslücken bei Kindern erkennen und schließen. Vergeben wird der Preis von dem biopharmazeutischen Unternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme). Der Sonderpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Stadt will das Preisgeld dafür verwenden, um weitere Gesundheitsprojekte in Mülheim auszubauen.