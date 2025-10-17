Gesundheitsamt bekommt Sonderpreis

Honoriert wurde damit das Mülheimer Versorgungsprojekt "Impfcheck 7. Klassen" an den Schulen. Es soll Impf- und Versorgungslücken bei Kindern erkennen und schließen. Vergeben wird der Preis von dem biopharmazeutischen Unternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme). Der Sonderpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Stadt will das Preisgeld dafür verwenden, um weitere Gesundheitsprojekte in Mülheim auszubauen.