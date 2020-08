Gesperrte Wege in der Saarner Aue

In Mülheim laufen ab Montag (3. August) in der Saarner Aue Arbeiten an den Schotterwegen. Die sogenannten "wassergebundenen Wegedecken" bekommen eine neue Deckschicht, sagt die Stadt.

