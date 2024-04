Ideen von Kindern für Spielplatz gesucht

Dazu gibt es ein Treffen vor Ort am Freitag, den 19. April. Von 11 bis 15 Uhr sind dann auch Landschaftsarchitekten dabei, die die Wünsche der Kinder in die Planungen für den neuen Spielplatz mit einfließen lassen. Die Fläche am Schloßberg/ Fossilienweg soll zu einem inklusiven Spielplatz werden.

In Mülheim ist die Beteiligung von Kindern mittlerweile gelebte Praxis, wenn es um Spielplatz-Umgestaltungen oder auch Neugestaltungen geht. Das trage auch dazu bei, dass Kinder Demokratie erleben und zeige, dass „sich einmischen“ und „sich einbringen" gesellschaftliche Prozesse positiv beeinflusst, so die Stadt.