Geschäfte in Saarn donnerstags bis 20 Uhr geöffnet

Die Kunden sollen weiter entspannt und corona-konform shoppen gehen können, auch wenn es in der Vorweihnachtszeit voller werden könnte. Einige Geschäfte planen außerdem spezielle Aktionen am "Langen Donnerstag", sagt die Werbegemeinschaft Saarn. Das Weihnachtsgeschäft sei gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig für die Geschäfte.