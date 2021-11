Gericht verhandelt Prügelattacke auf RS1

Laut Anlage hat er auf sein Opfer eingeschlagen, bis es regungslos am Boden lag. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor, geht allerdings davon aus, dass er bei Begehung der Tat schuldunfähig gewesen ist. Ab nächste Woche Mittwoch (10.11.) soll am Landgericht Duisburg in einem Sicherungsverfahren geklärt werden, ob er im psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss.