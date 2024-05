Gericht steckt Eltern wegen Mordes hinter Gitter

Das Gericht stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass die beiden nach 15 Jahren nicht so ohne weiteres das Gefängnis verlassen dürfen. Die beiden 40-Jährigen hatten ihre kleine Tochter Ende September letzten Jahres tagelang in den Keller gesperrt. Dort war sie schließlich erstickt. Der Vater hatte die Leiche danach in Oberhausen in den Rhein-Herne-Kanal geworfen. Tage später meldete er sich und führte die Polizei zu einer Stelle in der Nähe der Slinky-Brücke. Feuerwehrtaucher wurden fündig. Zunächst hatte der Vater von einem Unfall gesprochen. Nach und nach kam die Polizei der wahren Geschichte auf den Grund. Als besonders belastend stellten sich Chatverläufe zwischen den Eltern heraus, die gesichert werden konnten. Das Gericht bemerkte, dass die Tat besonders grausam war und verhängte deshalb die höchstmögliche Strafe.