Gemischtes Zwischenfazit zum großen Fahrplanwechsel

Mit den neuen Anpassungen gebe es auf etlichen Linien im Stadtgebiet weitere Verbesserungen für Fahrgäste, vor allem bei Anschlüssen, Umstiegen und Taktzeiten. Es gibt unter anderem fünf neue Haltestellen und die Buslinie 122 wird eingestellt. Nicht repräsentative Befragungen von Radio Mülheim unter Fahrgästen ergeben allerdings ein gemischtes Bild. So seien zwar - wie versprochen - Flyer mit Änderungen in den Haushalten gelandet. An anderen Stellen hapere es aber mit der Kommunikation. So ist am Bahnhof Styrum für Umsteiger nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass die 122 gestrichen wurde und dort nicht mehr hält, sagten uns Fahrgäste. Auch dass die Linie 130 stattdessen jetzt an anderer Stelle den Bahnhof anfährt, sei nicht erkennbar. Andere beklagen, dass sich die Fahrzeiten jetzt für sie verschlechtert hätten, z.B. durch den veränderten Takt auf der Linie 135.