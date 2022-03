Gemeinsam Sauber machen für den guten Zweck

Das Projekt wurde von der "Gruppe Nachhaltigkeit" gemeinsam mit Studentinnen aus der Partnerstadt Tours ins Leben gerufen. Es ist das erste größere Event des neuen Jugendstadtrats. Beginn ist um 9.30 Uhr am Rathausmarkt. Dort gibt es auch ab 12 Uhr die Abschlusskundgebung. Hier soll auch an die Situation der Menschen in die Ukraine erinnert werden.