Gelungener Adventsauftakt

Allein bei der Schiffsweihnacht an der Schleuseninsel waren 6.800 Besucher. Zur Broicher Schlossweihnacht kamen laut MST rund 3.600 Gäste. Sie konnten zum ersten Mal durch den frisch sanierten Innenhof flanieren. Voll war es auch am ersten Wochenende mit Adventsmarkt in der Altstadt und beim verkaufsoffenen Sonntag in Forum und Innenstadt.