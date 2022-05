Geldautomat gesprengt - MIT UPDATE

In Mülheim haben in der Nacht Automatensprenger zugeschlagen. Getroffen hat es an einen freistehenden Geldautomaten der Sparkasse an der Hingbergstraße in Höhe Heinrichstraße. Laut Polizei ist der Automat um kurz vor 2 Uhr gesprengt worden. Verletzt wurde dabei niemand, auch wurden keine Gebäude im Umfeld beschädigt.

© chalabala - stock.adobe.com