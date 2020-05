Geld zurück für "Nacht der Sieger"-Tickets

Wer Tickets für die medl-Nacht der Sieger in Mülheim hatte, bekommt sein Geld zurück. Das hat der Mülheimer SportService jetzt angekündigt. Die Veranstaltung hatte eigentlich am 21. März in der innogy Sporthalle stattfinden sollen. Sie musste - so wie alle anderen Großveranstaltungen - wegen des Coronavirus abgesagt werden.

© Martin Möller / Funke Foto Services