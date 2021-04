Geld für Outdoor-Sport

Durch Corona haben Indoor-Sportanlagen mit enormen Einschränkungen zu kämpfen, sagt die Staatssekretärin für Sport, Andrea Milz. Der Trend der individuell zu gestaltenden Sportangebote habe zugenommen. Deswegen biete man mit der zweiten Förderrunde die Möglichkeit, Fitnessgeräte, moderne Outdoor-Gyms oder komplexe Sport- und Bürgerparks zu schaffen. In der ersten Förderrunde hatte der Schwerpunkt darauf gelegen, Sportstätten zu modernisieren und Arbeiten in Angriff zu nehmen, für die schon lange das Geld fehlte. Zahlreiche Mülheimer Vereine hatten von den Fördergeldern profitiert. Wie für das alte Programm wird der Mülheimer Sportbund auch für das neue ein Expertengremium bilden, um zu entscheiden, welche Projekte für die Förderung in Frage kommen.