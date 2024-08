Förderung für Kampf gegen Einsamkeit

Landesweit stehen zwei Millionen Euro zur Verfügung, für Mülheim 19.000 Euro. Ehrenamtler, Vereine oder Initiativen können sich ab dem 19. August bewerben. Das Förderprogramm richtet sich ausdrücklich an Engagement gegen Einsamkeit in allen Altersklassen und Zielgruppen, heißt es. Am 19. August gibt es auch eine Info-Veranstaltung zum Förderprogramm, die im Nachgang als Video zur Verfügung gestellt wird. Anträge können bis zum 1. November gestellt werden.