Geld für denkmalgeschütztes Schulgebäude

Das denkmalgeschützte Backsteinhaus der Schule an der Gathestraße kann saniert werden. Die Stadt hat jetzt Fördergeld bewilligt bekommen. Von der Denkmalförderung des Landes fließen 42.000 Euro nach Mülheim. Regierungspräsident Thomas Schürmann hat den Förderbescheid gestern am Tag des Offenen Denkmals in Mülheim überreicht.

