Gefälschte Notrufe beschäftigen Polizei

Es ging um einen Gasaustritt oder auch eine blutüberströmte Person. Später kamen noch ein vermeintlicher Einbruch mit bewaffneten Tätern und weiterer angeblicher Gasaustritt dazu. In allen Fälle sandte die Polizei eine Vielzahl an Einsatzkräften. Über die Chat-Funktion der App meldete sich laut Polizei zwischenzeitlich ein Nutzer mit den Worten: "Ihr dachtet es wäre ein Notfall, doch der wahre Notfall - die drohende Klimakatastrophe - ... wird von unseren Politikern konsequent ignoriert. Wir werden diese Form des Protests fortsetzen, bis unsere Bundesregierung effektive Gesetze erlässt um die Klimakatastrophe zu verhindern." Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gruppe von selbsternannten Umweltaktivisten aus Süddeutschland in Betracht kommen.