Gedenken an Martin Luther

Gottesdienste laufen in der Lutherkirche um 18 Uhr und um 19.30 Uhr in der Erlöserkirche. In der Kirche an der Wilhelminenstraße startet um 19 Uhr eine Andacht. Die Gläubigen der Evangelischen Kirche erinnern an diesem Tag an den 31. Oktober 1517. Der Überlieferung nach hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen. Diese Aktion gab den Anstoß zur Reformation.