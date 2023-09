Gebühren fallen durch Online-Zulassung

Mit den Änderungen können jetzt erstmals auch Großkunden wie zum Beispiel Autohäuser, Zulassungsdienste oder Versicherungen Online-Zulassungen durchführen. Auch Tageszulassungen lassen sich dank der neuen Regelungen bequem übers Internet erledigen. Außerdem könnten Fahrzeuge mit Hilfe der Online-Zulassung sofort in Betrieb genommen werden. Das Warten auf die Zulassungsbescheinigung und die Kennzeichenplaketten entfällt. Künftig ist es erlaubt, bis zu zehn Tage mit Kennzeichen ohne Siegel und einem vorläufigen Zulassungsbescheid am Straßenverkehr teilzunehmen. In diesem Zeitraum werden die notwendigen Originaldokumente per Post an die Halter*innen versandt. Die Online-Zulassung ist deutlich günstiger als bei einem persönlichen Besuch der Zulassungsstelle. Zulassung oder Wiederzulassung zum Beispiel kosten laut Gebührenordnung online 12,80 Euro, beim persönlichen Besuch 30 Euro. Die Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs online 2,10 Euro, vor Ort 15,90 Euro. Die Online-Zulassung findet sich hier.