Lichttest für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Besonders im Herbst und Winter seien korrekt eingestellte Scheinwerfer unerlässlich, heißt es. Außerdem würden Mängel an der Beleuchtung nicht sofort auffallen - mit Problemen und Beanstandungen bei den Hauptuntersuchungen. Laut einer Statistik des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der Deutschen Verkehrswacht (DVW) gab es 2022 an jedem vierten Auto Mängel an der Beleuchtung. Die TÜV-Station an der Alexanderstraße in Heißen hat montags bis freitags ab 8 Uhr geöffnet.