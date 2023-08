Gaunerzinken rufen Polizei auf den Plan

Laut Polizei kundschaften Trupps zunächst die Gegend aus. Lohnt sich ein Einbruch, werden Markierungen angebracht. Die Einbrecherbanden können so später leichter und schneller erkennen, wo sie wahrscheinlich reiche Beute machen können. Diese Markierungen ändern sich im Lauf der Jahre immer wieder. Aktuell sind laut Polizei Zahnstocher oder Blätter von Bäumen an Häusern angebracht worden. Teilweise wurden auch in Papier gewickelte Steine an Haustüren entdeckt. Die Polizei rät dazu, wachsam zu sein und verstärkt auf solche Gaunerzinken zu achten. Sollten solche Markierungen entdeckt werden, sollten wir sie umgehend entfernen und die Polizei informieren. Sie bittet auch Anwohner vor allem aus Menden-Holthausen darum Videomaterial einzureichen, das mögliche Tatverdächtige bei der Platzierung von Gegenständen zeigt.





Rückfragen an 0201/829-0 oder an das zuständige Kriminalkommissariat 32.