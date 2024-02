Gartenhütte durch Feuer komplett zerstört

Die Feuerwehr hat am Sonntag ein Feuer in Styrum gelöscht. Am Nachmittag war eine Gartenlaub in Flammen aufgegangen. Im Zuge des Einsatzes war auch ein benachbarter Anbau eines Wohnhauses in Brand geraten, sagte und ein Sprecher. r.

© Feuerwehr Mülheim