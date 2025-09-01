Galeria: Zentrale hat Essen verlassen

Betroffen vom Umzug sind ca. 690 Mitarbeiter. Damit geht eine Ära zu Ende. Die Karstadt-Zentrale war vor knapp 60 Jahren im Essener Stadtteil Bredeney eröffnet worden. Zu Spitzenzeiten gab es hier rund 3.000 Beschäftigte. In den letzten Jahren war der Konzern mehrfach finanziell ins Schleudern geraten. Mehrfach gab es Insolvenzverfahren und Umbenennungen. Mit dem Einstieg neuer Eigentümer folgte der Beschluss, Essen zu verlassen. Bundesweit gibt es nur noch rund 80 Galeria-Filialen.