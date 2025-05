Funkloch-Suche in Mülheim

Die Funkloch-Suche läuft bundesweit und dauert eine Woche. Beim Spazierengehen, im Auto oder im Bus auf den Weg zur Arbeit - überall können wir die Netzbetreibern ab heute wichtige Daten liefern. Wer vorhandene Funklöcher aufspüren will, kann das mit Hilfe der App "Breitbandmessung/Funkloch-App" tun. Diese App läuft nach Installation im Hintergrund auf dem Smartphone. Gemessen wird, ob 2G, 4G, 5G oder kein Netz verfügbar ist. Diese Daten werden in einer Karte gespeichert und die Ergebnisse an die Breitbandmessung übermittelt. Das geschieht alles anonym, betont unsere Stadt. Die Funkloch-App gibt es hier kostenlos zum Download.