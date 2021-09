Frühschwimmer können nach Kettwig

So hat u.a. das Kettwiger Schwimmzentrum noch geöffnet, allerdings nur für Frühschwimmer. Das Bad macht täglich schon wieder um 12 Uhr dicht. Am kommenden Sonntag sollen sich die Tore dann für diese Saison komplett schließen. Voraussichtlich ab Donnerstag ist im Mülheimer Naturbad Schluss. Morgen und am Mittwoch sollen noch einmal Badegäste kommen dürfen. Das Bad in Styrum will von 12 bis 19 Uhr öffnen.