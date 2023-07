Einzelheiten zu großem Bauprojekt in Dümpten

Seit heute ist der Bebauungsplan für den Bereich "Denkhauser Höfe" in Dümpten online. Einen Monat lang können sich Anwohner und andere Interessierte anschauen, was in dem neuen Wohn- und Gewerbequartier passieren soll.

© industrieblick - Fotolia