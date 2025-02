Bewohner stirbt an CO-Vergiftung

In einem Wohnhaus an der Denkhauser Höfe ist am späten Nachmittags ein Bewohner an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Das hat uns die Feuerwehr gesagt. Demnach war der Rettungsdienst zunächst wegen einer bewusstlosen Person alarmiert worden.

© Feuerwehr Mülheim