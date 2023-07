Naturbad zieht Zwischenbilanz und schließt kurzfristig

Außerdem habe es neben den üblichen kleineren Blessuren, die sich Kinder manchmal beim Rennen zuziehen, keine größeren Vorfälle unter den Besuchern gegeben. Knapp 30.000 Badegäste hätten das Bad in dieser Saison bisher besucht, an guten Tagen (z.B. an heißen Wochenenden) seien bis zu 3.000 Menschen dort gewesen. Sollte das Wetter weiterhin zum Abkühlen einladen, rechnet das Bad mit ähnlichen Zahlen in den nächsten Wochen.

Naturbad am Mittwoch und Donnerstag dicht

Da das Sommerwetter gerade eine Pause macht, bleibt das Naturbad heute und morgen geschlossen. Die Zeit wird genutzt, um die Anlage zu pflegen und die natürlichen Wasserfilter zu regenerieren, sagt das Schwimmbad-Team. Am Freitag macht das Bad in Styrum um 10 Uhr wieder auf.

Auch Freibad Kämpgens Hof ist zufrieden

Das Freibad Kämpgens Hof verzeichnet auch keine größeren Vorfälle, die Besucherzahlen würden je nach Wetterlage schwanken. Insgesamt sei das Bad zufrieden.