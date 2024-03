Frühbucherrabatt für Drachenboot-Festival

In diesem Jahr können 12er und 20er Teams starten, und zwar in den Startklassen Mixed, Open, Jugend und Frauen. Mitmachen können u.a. Vereinsteams, Theken-Teams, Schulen, Jugendgruppen, Freundeskreise, Hobbymannschaften, heißt es. In der Mixed und Jugend 12er-Rennklasse sind vier Frauen an Bord Pflicht, in der Rennklasse Jugend und Mixed 20er sind es sechs Frauen. In der Startgebühr ist eine kostenfreie Trainingseinheit enthalten. Wer sich jetzt schon anmeldet, bekommt einen Frühbucherrabatt.





Infos per E-Mail an: info@djk-ruhrwacht.de