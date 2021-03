Fritten und Burger nach Hause

Der Start dort sei "unfassbar erfolgreich" gelaufen, heißt es in einer Mitteilung. Auch in Mülheim soll mit eigenen Fahrzeugen ausgeliefert werden. Gebucht werden kann das Essen für die Lieferando-App. Dort sieht man auch, ob man im Liefergebiet wohnt. Später soll auch noch von der Filiale am Heifeskamp aus geliefert werden. Der Hauptbahnhof soll dagegen wohl keine Rolle spielen. Die Filiale dort ist wahrscheinlich zu klein.