Unbekannte überfallen McDonalds in Essen

Die vier mutmaßlichen Täter sollen maskiert in den Verkaufsraum gestürmt sein und dort die Mitarbeiter mit Schusswaffen und einem Messer bedroht haben. Die Tageskasse nahmen sie laut Polizei in einer Sporttasche mit. Die Suche nach den Männern auch mit Hubschrauber war bislang ohne Erfolg. Erst vor zehn Tagen hatten Maskierte eine Burger King-Filiale in Altenessen überfallen. Auch hier wurden die Mitarbeiter mit Schusswaffen und einem Messer bedroht. Ob beide Fälle möglicherweise in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.