Friseur-Kette Klier ist insolvent

Durch die Corona-Krise und weniger Kundschaft hat Klier Geldprobleme bekommen. Anfang September ist das Unternehmen erst mal in ein Schutzschirmverfahren gegangen. Dabei kann es mit Hilfe eines Experten in Eigenverwaltung nach Lösungen suchen, ohne sofort ein Insolvenzverfahren einleiten zu müssen. Das ist dann heute am Amtsgericht des Firmenhauptsitzes in Wolfsburg passiert. Für Ende Februar ist eine Gläubigerversammlung angesetzt. Wie viele der rund 9.200 Jobs bei Klier durch die Insolvenz in Gefahr sind, ist bislang unklar.