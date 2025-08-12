Navigation

Bundespolizei: Haft für 18-Jährige am Düsseldorfer Airport

Veröffentlicht: Dienstag, 12.08.2025 14:00

Der Bundespolizei ist am Wochenende (9.8.) eine junge Mülheimerin am Düsseldorfer Flughafen ins Netz gegangen. Die 18-Jährige kam am Samstag mit einem Flug aus Istanbul an.

Bei der Einreisekontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Mülheimerin eigentlich ins Gefängnis gehört. Im Februar 2024 hätte sie vor Gericht erscheinen müssen. Angeklagt war sie wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahls. Zur Hauptverhandlung tauchte sie aber nicht auf. Das Amtsgericht Mülheim verhängte daraufhin eine sogenannte Ordnungshaft. Die 18-Jährige wurde laut Polizei bereits an die zuständige Justizbehörde überstellt, heißt es.

