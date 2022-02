Friedensgebete für die Ukraine MIT UPDATE

Weil die Ukraine seit heute Nacht unter Beschuss durch Separatisten und das russische Militär steht, lädt der Kirchenkreis An der Ruhr spontan zu Friedensgebeten ein. Die Petrikirche am Pastor-Barnstein-Platz bietet das von 12 bis 13 Uhr an, Gebete für den Frieden stehen im Mittelpunkt der Andacht heute um 15.45 Uhr in der Kirche im Dorf der Theodor Fliedner Stiftung. Um 19 Uhr gibt es eine halbstündige Gebetszeit in der Saarner Dorfkirche und vorher in der Johanniskirche an der Aktienstraße 136 von 18 bis 19 Uhr. Das Friedensgebet in der Petrikirche wird es auch am kommenden Donnerstag um 12 Uhr wieder geben.

