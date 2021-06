Kreissynode berät über Finanzlage

Arbeitsgruppen aus verschiedenen Bereichen stellen dazu Berichte vor. Die Beratungen zur Finanzlage sollen dann bei der Herbstsynode weiterlaufen, heißt es.

Außerdem ist ein Bericht zur Umsetzung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt geplant. Der Kirchenkreis An der Ruhr hat dazu, wie alle anderen Evangelischen Kirchen im Rheinland, ein Schutzkonzept erstellt.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Auflösung der Anstaltskirchengemeinde bei der Theodor Fliedner Stiftung Ende des Jahres. Die Bewohner der diakonischen Einrichtung sollen Mitglieder der jeweiligen Ortsgemeinde werden.

Die Synode will außerdem Position in der aktuellen Corona-Pandemie beziehen. Es geht um das weltweite Ungleichgewicht, was die Verteilung von Impfstoff angeht. Ein Beschlussvorschlag sieht vor, die Politik aufzufordern, zumindest vorübergehend den Patentschutz für Impfstoffe aufzuheben.