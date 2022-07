Alte Handys ökologisch recyceln

In Kooperation mit dem Naturschutzbund sammelt die Evangelische Ladenkirche ausgediente Handys. Die Mobiltelefone sind ein Rohstoff-Schatz und sollten bei den Mülheimern nicht in der Schublade schlummern, heißt es vom Kirchenkreis an der Ruhr.

© Julia Tillmann/FUNKE Foto Services