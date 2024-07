Ladenkirche macht mit Rikscha mobil

Wer in diesen Sommerferien etwas Ungewöhnliches unternehmen möchte, kann sich an die evangelische Ladenkirche in Mülheim wenden. Sie bietet Rikscha-Touren durch die Stadt an, z.B. zum Aquarius, zum Kloster Saarn oder auch nach Essen.

© Martin Möller / Funke Foto Services