Freitag gibt es Halbjahreszeugnisse

Die Grundschüler bekommen ihre Zeugnisse im Laufe der Woche, alle anderen am Freitag. Ob die Schulen sie per Post oder Mail verschicken oder sie persönlich abholen lassen, kann jede Einrichtung selbst entscheiden, berichtet heute die WAZ.

Die Mülheimer Gymnasien zum Beispiel haben sich darauf geeinigt, dass die Schüler vorbeikommen, um sich ihr Zeugnis abzuholen. Die Otto-Pankok-Schule richtet dafür an der Von-Bock-Straße für die Klassen 5 bis 9 festgelegte Zeitfenster an fünf verschiedenen Ausgabestellen ein. Die Jahrgangsstufen 10 und 11 bekommen ihre Zeugnisse am Standort Bruchstraße, sagt der stellvertretende Leiter Ulrich Bender. Die angehenden Abiturienten haben ihre schon.

Realschule Stadtmitte + Gesamtschule Saarn

Auch die Schüler der Realschule Stadtmitte können ihre Zeugnisse laut WAZ am Freitag persönlich abholen. Die Klassenlehrer sollen zumindest einmal persönlich Kontakt zu ihnen haben, sagt Schulleiterin Sabine Dilbat. So können sie einen Eindruck bekommen, wie es ihnen geht. Dafür werden extra ganz kleine Gruppen gebildet.

Ähnlich macht es auch die Gesamtschule Saarn. Bei uns sind jeweils nur zwei Kinder gleichzeitig vor Ort und können bei der Zeugnis-Übergabe ihre beiden Klassenlehrer sehen, sagt Schulleiterin Claudia Büllesbach. Das sei ein schöner Abschluss des sehr schwierigen Halbjahres.

GGS Styrum + Realschule Mellinghofer Straße

Die Dritt- und Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule Styrum haben ihre Zeugnisse schon am Montag bekommen. Das ist der Tag, an dem sie sowieso immer in die Schule kommen, um sich die Aufgaben für die Woche abzuholen, sagt Schulleiterin Simone Müller-Dausel. Die jüngeren Kinder bekommen noch keine Zeugnisse.

Die Realschule Mellinghofer Straße hat sich für einen anderen Weg entschieden. Dort werden die rund 570 Zeugnisse Kopiert und per Post verschickt. Wir wollen wegen Corona auf keinen Fall, dass die Schüler mit Bus und Bahn hierher kommen und sich dann hier treffen und die Köpfe zusammenstecken, sagt Schulleiterin Judith Koch. Die Kinder hätten sich schließlich lange nicht gesehen.