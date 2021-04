Frau stürzt bei Streit in die Ruhr

Zwischen einem Radler und der 34-Jährigen entwickelte sich ein Streit, sagt die Polizei. In Folge dessen kam es zu einer handfesten Eskalation, bei der die Frau in die Ruhr stürzte. Die drei Radfahrer halfen ihr sofort aus dem Wasser, fuhren danach aber einfach weg. Der Rettungsdienst brachte die 34-Jährige in ein Krankenhaus. Jetzt sucht die Polizei nach den Radfahrern und nach Zeugen. Der Mann, mit dem die Frau sich gestritten hat, soll etwa 50 bis 55 Jahre alt sein. Er hatte schwarze, bzw. größtenteils graue Haare, trug schwarze Sportkleidung und war vermutlich mit einem Rennrad unterwegs. Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte unter Tel. 0201 / 829 - 0 bei der Polizei.